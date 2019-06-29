«Рабочих увезли с ожогами в тяжелом состоянии»: на металлургическом заводе Каменска-Уральского загорелся станок

СЕГОДНЯ 19:34 2019-06-29T19:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На металлургическом заводе Каменска-Уральского пострадали рабочие. В одном из цехов загорелся станок. Их экстренно госпитализировали с ожогами и в тяжелом состоянии.

- Силы МЧС ехали на сообщение о взрыве печи. Когда пожарные пришли на разведку, выяснилось, что при термообработке произошел взрыв металла, а огня как такового не было, - приводит слова своего источника Портал KU66.RU. – Цех оказался задымлен, однако известно, что эвакуации не было – по предварительной информации, она и не требовалась.

Издание не удалось получить официальный комментарий от руководства предприятия – телефоны недоступны.

ИСТОЧНИК KP.RU