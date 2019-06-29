«Рабочих увезли с ожогами в тяжелом состоянии»: на металлургическом заводе Каменска-Уральского загорелся станок
Изначально спасателям МЧС сообщили, что взорвалась печь
Несмотря на дым никого не эвакуировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На металлургическом заводе Каменска-Уральского пострадали рабочие. В одном из цехов загорелся станок. Их экстренно госпитализировали с ожогами и в тяжелом состоянии.
- Силы МЧС ехали на сообщение о взрыве печи. Когда пожарные пришли на разведку, выяснилось, что при термообработке произошел взрыв металла, а огня как такового не было, - приводит слова своего источника Портал KU66.RU. – Цех оказался задымлен, однако известно, что эвакуации не было – по предварительной информации, она и не требовалась.
Издание не удалось получить официальный комментарий от руководства предприятия – телефоны недоступны.
ИСТОЧНИК KP.RU