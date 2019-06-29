В Екатеринбурге из-за пожара в заброшенном доме эвакуировали людей

СЕГОДНЯ 18:59 2019-06-29T19:00:18+03:00

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В Екатеринбурге в старом четырехэтажном доме на пересечении улиц Азина-Мамина-Сибиряка вспыхнул пожар. Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров: занял помещения на втором и третьем этажах.

Фото: Андрей Вврфоломеев, соцсеть "ВКонтакте"

– Здание не эксплуатируется. Но к нему примыкает жилой дом, из которых в целях безопасности на первом этапе эвакуировали 10 человек, – рассказала пресс-секретарь МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. – Когда стало понятно, что угрозы распространения нет, люди вернулись в свои квартиры.

Фото: Андрей Вврфоломеев, соцсеть "ВКонтакте"

Пожар тушили менее часа – 50 минут. Но для этого задействовали 21 человека и 7 единиц техники. Сейчас на месте ведется поливка и разборка конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU