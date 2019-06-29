В первые дни июля в Екатеринбург придет смог

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-29T18:13:06+03:00

Он продержится до вечера вторника

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Уральские синоптики сообщили о том, что в Екатеринбурге и городах Свердловской области несколько дней простоит смог. Предупреждение должны снять вечером вторника.

– С 20 часов 30 июня до 20 часов 2 июля на территории региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – приводит слова сотрудников Уралгидрометцентра «ОТВ».

Также на сайте синоптиков указано, что в воскресенье жителей Екатеринбурга ждет облачная погода. Ночью обещают небольшой дождь. Однако температура воздуха днем достигнет 27-29 градусов тепла, ночью – 12-17 градусов тепла. Такая же погода продержится следующие два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU