2019-06-29T17:55:59+03:00
Общество

На фестивале «Стенограффия» в Екатеринбурге восстановят уличные арт-объекты

В их числе «Цветочный портал» Леры Разводой и «Арка Покраса Лампаса»
Маргарита МАХОНИНА
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"Стенограффия" проходит с 2010 года"Стенограффия" проходит с 2010 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале июля в Екатеринбурге отреставрируют уличные арт-объекты в рамках фестиваля «Стенограффия». Сегодня организаторы подводят предварительные итоги голосования за работы, которые будут восстанавливать.

Горожанам нужно выбрать из трех вариантов. Первый и лидирующий - это работа «Люди на прутиках», которую в 2014 году создал художник из Испании Sam3. Объект расположен на Вайнера,11, его испортили нелегальными граффити-шрифтами.

Также организаторы предлагают восстановить работу от 2017 года серовского художника Sabir-a «Европейская норка», которая находится по адресу проспект Космонавтов, 66, или «Первый общественный хромакей» команды Red Pepper Creative. Последний объект в прошлом году нарисовали на стене УрГАХУ – улица Карла Либкнехта, 23.

Кроме того, во время фестиваля отреставрируют «Цветочный портал» Леры Разводовой (улица 8 Марта, 36) и «Арку Покраса Лампаса» (улица Толмачева, 12), пишет «Наша Газета».

Напомним, «Стенограффия» проходит с 2010 года. Ежегодно во время фестиваля появляются около 20 новых арт-объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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