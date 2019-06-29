«Представлены образцы вооружения и трофеи, изъятые у террористов»: в Екатеринбурге, открылся форум «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-29T17:26:17+03:00

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В Екатеринбурге на Свердловском полигоне открылся пятый международный военно-технический фестиваль «Армия-2019» ЦВО. В этом году на нем представят свыше 70 единиц техники и 100 образцов современного и раритетного стрелкового оружия. Форум проходит с 28 по 30 июня.

– Здесь представлены новейшие образцы вооружение всех родов войск и трофейное оружие, изъятое у террористов в Сирийской Арабской Республике, – сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. – Каждый гость может сделать выстрел из различных типов боевого стрелкового оружия, а также проехать по маршруту подготовки водителей в составе экипажа бронетранспортера БТР-82.

В пресс-службе округа добавили, что на форуме будут работать пункты приема на военную службу по контракту, где специалисты будут консультировать по всем вопросам, связанным с призывом.

Ранее мы писали, что до форума можно добраться на бесплатном автобусе. Они останавливаются каждые два часа на остановке «Палисадная» или рядом со штабом на улице Ленина,17. Ознакомится с программой можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU