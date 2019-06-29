Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 300 000 человек

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-29T16:45:10+03:00

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Минувшей ночью в Екатеринбурге прошел пятый по счету Ural Music Night. Организаторы мероприятия подвели первые итоги. По их подсчетам, фестиваль посетили 300 тысяч человек.

– На 75 площадках в центре города выступили 2600 музыкантов из 26 стран: от Азербайджана до ЮАР, от США до Японии, от Израиля до Германии, – сообщили в UMN. – Самыми популярными сценами стали: площадь 1905 года с выступлением 4 оркестров, сцена сцена «BY (Baba-Yaga)» на Плотинке, Арии с балкона Театра оперы и балета, «Старый Новый Рок» на стилобате Ельцин Центра, «Drum Rocks» у ККТ Космос, посвящение The Prodigy от «Другого оркестра» в закрытых окнах гостиницы «Исеть» и 2 концерта на Октябрьская площади. На них единовременно присутствовало несколько тысяч зрителей.

Ранее мы писали, что площадку «Башня Исеть» пришлось закрыть. На ней должны были выступить музыканты Хаски и ЛСП, однако толпа прорвала оцепление и концерт отменили. Несмотря на это, и другие нарекания со стороны публики, фестиваль похвалил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– «Ночь музыки» в Екатеринбурге — пожалуй, самое мощное событие лета. Весь город поет, танцует и играет. Идешь по улице и удивляешься количеству людей, – написал он в Instagram. – Знаю, что у зрителей были нарекания по некоторым площадкам, но учитывая общий размах мероприятия, в целом все прошло достойно. Реально, это событие уже мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU