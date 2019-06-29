2019-06-29T16:45:10+03:00
Общество

Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 300 000 человек

На фестивале задействовали 75 площадок
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Организаторов фестиваля похвалил губернатор региона Евгений КуйвашевОрганизаторов фестиваля похвалил губернатор региона Евгений КуйвашевФото: Галина Соловьева
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Екатеринбурге прошел пятый по счету Ural Music Night. Организаторы мероприятия подвели первые итоги. По их подсчетам, фестиваль посетили 300 тысяч человек.

– На 75 площадках в центре города выступили 2600 музыкантов из 26 стран: от Азербайджана до ЮАР, от США до Японии, от Израиля до Германии, – сообщили в UMN. – Самыми популярными сценами стали: площадь 1905 года с выступлением 4 оркестров, сцена сцена «BY (Baba-Yaga)» на Плотинке, Арии с балкона Театра оперы и балета, «Старый Новый Рок» на стилобате Ельцин Центра, «Drum Rocks» у ККТ Космос, посвящение The Prodigy от «Другого оркестра» в закрытых окнах гостиницы «Исеть» и 2 концерта на Октябрьская площади. На них единовременно присутствовало несколько тысяч зрителей.

Ранее мы писали, что площадку «Башня Исеть» пришлось закрыть. На ней должны были выступить музыканты Хаски и ЛСП, однако толпа прорвала оцепление и концерт отменили. Несмотря на это, и другие нарекания со стороны публики, фестиваль похвалил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– «Ночь музыки» в Екатеринбурге — пожалуй, самое мощное событие лета. Весь город поет, танцует и играет. Идешь по улице и удивляешься количеству людей, – написал он в Instagram. – Знаю, что у зрителей были нарекания по некоторым площадкам, но учитывая общий размах мероприятия, в целом все прошло достойно. Реально, это событие уже мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Представлены образцы вооружения и трофеи, изъятые у террористов»: в Екатеринбурге, открылся форум «Армия-2019»
В Екатеринбурге из окна пятиэтажного дома выпал мужчина и скончался от остановки сердца
Председателем Избирательной комиссии Екатеринбурга стал Вадим Антошин
В Екатеринбурге Chevrolet Niva столкнулась с Toyota и перевернулась
В Екатеринбурге пострадал ребенок при столкновении Suzuki SX4 и Audi A3
Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Батуми
«Мужчина, женщина, а третье тело повреждено до неузнаваемости»: в Екатеринбурге от пожара погибли бездомные люди
«Нужно расхламлять шкаф»: в Екатеринбурге пройдет гаражная распродажа
«Если хедлайнер попросит, люди послушают»: Евгений Горенбург о срыве концертов Хаски и ЛСП на Ural Music Night
В Екатеринбурге на нерегулируемом перекрестке сбили 8-летнего велосипедиста
«Настолько масштабный, насколько и бестолково организованный»: ЛСП прокомментировал срыв концерта на Ural Music Night
«Эвакуировали 200 человек»: в Екатеринбурге загорелось общежитие
«На заросшей территории находятся бывший морг и несколько построек»: мэр Екатеринбурга нашел место для нового сквера
Во время "Ural music night - 2019" в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП
Молодой не уступил: в Каменске-Уральском приключилось ДТП с «перевертышем»
Певица Рита Дакота потеряла багаж с концертным костюмом по пути на концерт в Екатеринбурге
В Екатеринбурге магазин, где бесплатно раздавали еду, атаковали воры-малолетки
С 1 июля застройщикам запретят брать деньги от дольщиков при возведении домов