2019-06-29T16:18:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из окна пятиэтажного дома выпал мужчина и скончался от остановки сердца

Следователи не нашли признаков криминала
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Пострадавшего пытались реанимировать более получасаПострадавшего пытались реанимировать более получасаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге из пятиэтажного дома по улице Машинная, 42/1, выпал мужчина. Он выжил и смог дождаться скорой, которая успела оказать ему первую помощь.

Однако у пострадавшего остановилось сердце. Его пытались реанимировать более получаса, но он скончался.

– Следственный отдел по Октябрьскому району города СКР начал проверку. Признаков криминала нет. Возможно, это был несчастный случай, – сообщил помощник руководителя по связям со СМИ СКР Александр Шульга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Представлены образцы вооружения и трофеи, изъятые у террористов»: в Екатеринбурге, открылся форум «Армия-2019»
Ural Music Night в Екатеринбурге посетили 300 000 человек
Председателем Избирательной комиссии Екатеринбурга стал Вадим Антошин
В Екатеринбурге Chevrolet Niva столкнулась с Toyota и перевернулась
В Екатеринбурге пострадал ребенок при столкновении Suzuki SX4 и Audi A3
Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Батуми
«Мужчина, женщина, а третье тело повреждено до неузнаваемости»: в Екатеринбурге от пожара погибли бездомные люди
«Нужно расхламлять шкаф»: в Екатеринбурге пройдет гаражная распродажа
«Если хедлайнер попросит, люди послушают»: Евгений Горенбург о срыве концертов Хаски и ЛСП на Ural Music Night
В Екатеринбурге на нерегулируемом перекрестке сбили 8-летнего велосипедиста
«Настолько масштабный, насколько и бестолково организованный»: ЛСП прокомментировал срыв концерта на Ural Music Night
«Эвакуировали 200 человек»: в Екатеринбурге загорелось общежитие
«На заросшей территории находятся бывший морг и несколько построек»: мэр Екатеринбурга нашел место для нового сквера
Во время "Ural music night - 2019" в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП
Молодой не уступил: в Каменске-Уральском приключилось ДТП с «перевертышем»
Певица Рита Дакота потеряла багаж с концертным костюмом по пути на концерт в Екатеринбурге
В Екатеринбурге магазин, где бесплатно раздавали еду, атаковали воры-малолетки
С 1 июля застройщикам запретят брать деньги от дольщиков при возведении домов