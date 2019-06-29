В Екатеринбурге из окна пятиэтажного дома выпал мужчина и скончался от остановки сердца

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-29T16:18:39+03:00

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В Екатеринбурге из пятиэтажного дома по улице Машинная, 42/1, выпал мужчина. Он выжил и смог дождаться скорой, которая успела оказать ему первую помощь.

Однако у пострадавшего остановилось сердце. Его пытались реанимировать более получаса, но он скончался.

– Следственный отдел по Октябрьскому району города СКР начал проверку. Признаков криминала нет. Возможно, это был несчастный случай, – сообщил помощник руководителя по связям со СМИ СКР Александр Шульга.

ИСТОЧНИК KP.RU