В Екатеринбурге из окна пятиэтажного дома выпал мужчина и скончался от остановки сердца
Следователи не нашли признаков криминала
Пострадавшего пытались реанимировать более получасаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из пятиэтажного дома по улице Машинная, 42/1, выпал мужчина. Он выжил и смог дождаться скорой, которая успела оказать ему первую помощь.
Однако у пострадавшего остановилось сердце. Его пытались реанимировать более получаса, но он скончался.
– Следственный отдел по Октябрьскому району города СКР начал проверку. Признаков криминала нет. Возможно, это был несчастный случай, – сообщил помощник руководителя по связям со СМИ СКР Александр Шульга.
ИСТОЧНИК KP.RU