Председателем Избирательной комиссии Екатеринбурга стал Вадим Антошин
Его кандидатуру предложили несколько дней назад
Фото: пресс-служба администрации города
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В Екатеринбурге избрали нового председателя избиркома. Им стал Вадим Антошин, кандидатуру которого предложили 26 июня.
– Решение приняли в результате тайного голосования, – сообщается на сайте комиссии. – Организаторы выборов готовы к дальнейшей работе в интересах горожан.
Ранее должность занимал Илья Захаров, который ушел в отставку 22 июня. Он занял пост главы аппарата администрации города. Назначение на должность подписали еще в середине месяца. Пока пост председателя был вакантным, его замещала секретарь комиссии Анна Синдяшкина.
ИСТОЧНИК KP.RU