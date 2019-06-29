Председателем Избирательной комиссии Екатеринбурга стал Вадим Антошин

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-29T15:14:59+03:00

Его кандидатуру предложили несколько дней назад

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В Екатеринбурге избрали нового председателя избиркома. Им стал Вадим Антошин, кандидатуру которого предложили 26 июня.

– Решение приняли в результате тайного голосования, – сообщается на сайте комиссии. – Организаторы выборов готовы к дальнейшей работе в интересах горожан.

Ранее должность занимал Илья Захаров, который ушел в отставку 22 июня. Он занял пост главы аппарата администрации города. Назначение на должность подписали еще в середине месяца. Пока пост председателя был вакантным, его замещала секретарь комиссии Анна Синдяшкина.

ИСТОЧНИК KP.RU