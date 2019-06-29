2019-06-29T14:21:43+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге Chevrolet Niva столкнулась с Toyota и перевернулась

В ДТП никто не пострадал
Маргарита МАХОНИНА
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ДТП спровоцировал водитель Chevrolet NivaДТП спровоцировал водитель Chevrolet NivaФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в Екатеринбурге из-за столкновения с Toyota перевернулась Chevrolet Niva. В отделении пропаганда ГИБДД города подчеркнули, что в аварии никто не пострадал.

– Это произошло на переулке Базовом. По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель Chevrolet Niva, – рассказали в Госавтоинспекции. – Он не занял крайнее положение при повороте налево, в следствие чего не предоставил преимущество Toyota, которая двигалась в том же направлении.

Медики осмотрели всех участников аварии, однако никого не госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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