В Екатеринбурге Chevrolet Niva столкнулась с Toyota и перевернулась
В ДТП никто не пострадал
ДТП спровоцировал водитель Chevrolet NivaФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Утром в Екатеринбурге из-за столкновения с Toyota перевернулась Chevrolet Niva. В отделении пропаганда ГИБДД города подчеркнули, что в аварии никто не пострадал.
– Это произошло на переулке Базовом. По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель Chevrolet Niva, – рассказали в Госавтоинспекции. – Он не занял крайнее положение при повороте налево, в следствие чего не предоставил преимущество Toyota, которая двигалась в том же направлении.
Медики осмотрели всех участников аварии, однако никого не госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU