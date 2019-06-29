Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Батуми
Перед посадкой он развернулся и полетел в Сочи
Из-за того, что самолет пересек границу, пассажиров долго не выпускали из салонаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажирский самолет из Екатеринбурга не смог приземлится в Грузии из-за непогоды: пассажиры рейса заметили в небе над Батуми сильную грозу. Поэтому самолет развернулся и сел в Сочи. Из-за того, что он успел пересечь границу, пассажиров долго не выпускали.
Напомним, из-за беспорядков в Грузии туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. 21 июня президент России Владимир Путин постановил запретить российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перелеты в Грузию с 8 июля. В свою очередь Грузия отказалась гарантировать безопасность российским туристам.
ИСТОЧНИК KP.RU