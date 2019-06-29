2019-06-29T12:59:20+03:00
Происшествия

«Мужчина, женщина, а третье тело повреждено до неузнаваемости»: в Екатеринбурге от пожара погибли бездомные люди

Следователи возбудили уголовное дело
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: СКР по Свердловской областиФото: СКР по Свердловской области
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Ночью 29 июня двухэтажное заброшенное здание по улице 8 марта, 204/5 охватил огонь. В МЧС по Свердловской области рассказали, что пламя распространилось на площадь в 300 квадратных метров: сгорела кровля, перегородки и перекрытие. К шести утра огонь ликвидировали и стали разбирать конструкции.

О пожаре сообщили в три часа ночи Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

О пожаре сообщили в три часа ночи Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

– На месте обнаружили тела трех взрослых человек, предположительно, без определенного места жительства. Чтобы выяснить обстоятельства их смерти, следователи по Чкаловскому району возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – сообщил помощник руководителя по связям со СМИ СКР региона Александр Шульга.

Под сгоревшими конструкциями нашли три тела Фото: СКР по Свердловской области

Под сгоревшими конструкциями нашли три тела Фото: СКР по Свердловской области

Сегодня устанавливаются возможные очевидцы события, на месте уже была полиция и судмедэксперт. Назначается комплекс экспертиз, чтобы установить очаг и причины возгорания, а также причины смерти.

Здание было заброшенным Фото: СКР по Свердловской области

Здание было заброшенным Фото: СКР по Свердловской области

– Сыщики установили, что одним погибшим является мужчина, вторым – женщина. Тело третье человека пока нельзя идентифицировать – оно до неузнаваемости повреждено огнем, – объяснил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – Дом готовился под снос. Не исключено, что причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем, но проверяются и иные версии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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