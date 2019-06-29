2019-06-29T12:04:05+03:00
Общество

«Нужно расхламлять шкаф»: в Екатеринбурге пройдет гаражная распродажа

Также вещи можно будет отдать даром или обменять
Маргарита МАХОНИНА
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Распродажа продлится семь часовРаспродажа продлится семь часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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7 июля в Екатеринбурге можно отдать не нужные вещи: бывшие студенты организуют гаражную распродажу «ВЕЩЬ-В-СЕБЕ». Одна из организаторов – Татьяна Крючкова, рассказала «КП-Екатеринбург», что на мероприятие можно принести как одежду с обувью, так и аксессуары с картинами и посудой.

Девушка закончила университет этим летом Фото: Татьяна Крючкова, соцсеть "ВКонтакте"

Девушка закончила университет этим летом Фото: Татьяна Крючкова, соцсеть "ВКонтакте"

– Вещи должны быть в хорошем состоянии – это не какой-то секонд-хенд, в котором принимают поношенные растянутые футболки. Тем не менее, цены рекомендуем ставить невысокие – из-за формата. Вряд ли кто-то купить платье за три тысячи рублей, – предупредила девушка.

Помимо распродажи, организаторы выделят время и прилавки для вещей, которые можно отдать даром, а также для аукциона. Мероприятие проведут в кофейне на Ленина, 52/2. Оно начнется в два часа дня и закончится в девять часов вечера.

– Мы ждем в основном молодых людей, хотя тут не столько возрастные рамки стоят, сколько ограничения по стилю: я не понесу туда вечерние платья или официальный костюм. Вместо этого – рубашки и джинсы, повседневную одежду, – добавила организатор. – Мы решили провести распродажу с подругой: сейчас у многих проблема с большим количеством вещей. Идея в том, что нужно расхламлять шкаф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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