В Екатеринбурге на нерегулируемом перекрестке сбили 8-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-29T09:53:35+03:00

Его увезли с ушибами в больницу

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В Екатеринбурге на нерегулируемом перекрестке дорог улиц Дальняя-Косогорная сбили 8-летнего мальчика на велосипеде. 48-летний водитель LADA Granta двигался в сторону улицы Резервной и допустил столкновение.

Стаж вождения у водителя составлял 18 лет Фото: отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– ДТП произошло 28 июня в шесть вечера на рядом со 2 домом по улице Баумана. Мальчик получил ушибы поясничного отдела и ягодичной области. Его доставили в детскую городскую клиническую больницу №9, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД города. – Установлено, что мужчина за рулем имел водительский стаж 18 лет.

Причины происшествия пока выясняются.

В Госавтоинспекции напомнили, что велосипедистам при переходе дороги следует спешиваться и перевозить транспортное средство рядом с собой, а также иметь пассивные средства защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU