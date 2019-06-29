2019-06-29T08:06:55+03:00
Происшествия

«Эвакуировали 200 человек»: в Екатеринбурге загорелось общежитие

Возгорание произошло в магазине, который занимал помещение на первом этаже
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
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Ночью в Екатеринбурге из горящего здания эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей. В МЧС по Свердловской области рассказали, что пожар вспыхнул в одном из общежитий Вторчермета, которое находится на улице Титова.

– Горел вход магазина, который располагается на первом этаже 5-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, – пояснили там. – Некоторых людей – 7 человек, в том числе трех детей, вывели с помощью масок «Самоспасатель». Также 2 взрослых и ребенка вывели по пожарной автолестнице с балкона 3-го этажа. Пострадавших нет.

Тушили пожар 27 человек и 9 единиц техники. С огнем удалось справиться в течение 15 минут. Однако причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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