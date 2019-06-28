Молодой не уступил: в Каменске-Уральском приключилось ДТП с «перевертышем»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-28T17:33:01+03:00

Машину отбросила, после чего она перевернулась. Фото: KU66.RU

Изменить размер текста: A A

Вечером, 27 июня, в Каменске-Уральском произошло ДТП с участием трех иномарок: Jeep Cherokee, Chevrolet Lacetti и Renault Duster.

Авария произошла в 20:25 возле дома №20 по улице Алюминиевая. В результате столкновения Chevrolet Lacetti отбросило в сторону, и иномарка перевернулась. Только благодаря счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.

Фото: KU66.RU

- Водитель автомашины Jeep Cherokee 1996 года рождения при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутной Chevrolet Lacetti, после чего Jeep отбросило на Renault Duster, - рассказали порталу KU66.RU в группе по пропаганде отдела ГИБДД Каменска-Уральского.

Все транспортные средства серьезно пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU