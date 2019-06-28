2019-06-28T17:31:24+03:00
Звезды

Певица Рита Дакота потеряла багаж с концертным костюмом по пути на концерт в Екатеринбурге

Об этом она написала в своем Instagram
Олег Галимов
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Фото: Instagram ritadakotaФото: Instagram ritadakota
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Певица Рита Дакота, которая с 22:50 будет выступать на Плотинке в Екатеринбурге в рамках Ural Music Night, сообщила о том, что потеряла багаж. Конфуз произошел в аэропорту, где она бросила вещи, чтобы успеть на самолет.

- И смех, и грех. Коротко о том, как я чуть не сорвала своё выступление на сегодняшнем фесте Ural Music Night. В общем, наш рейс из Испании, где мы шесть дней провели на мастермайнде по бизнесу и личностному росту, задержали почти на час. А после и выдачу багажа ещё на полчаса, — говорит Дакота. — Потом я чудом увидела у @t_killah в последнем посте, что там апокалипсис между этими терминалами, машины просто плывут. Я приняла волевое решение и не стала ждать свой багаж, отменила такси и ломанулась на экспрессе, что ходит между терминалами. Успела. Но в багаже просто ВСЁ для моего сегодняшнего выступления в Екатеринбурге. От концертного костюма и обуви до косметики и средств для волос. Придется что-то решать на месте или петь как есть. Волшебство, - написала Дакота в своем Instagram.

ritadakotaritadakota
Рита Дакота приехала в Екатеринбург, чтобы выступить на Уральской ночи музыки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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