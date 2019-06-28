В Екатеринбурге магазин, где бесплатно раздавали еду, атаковали воры-малолетки
В Екатеринбурге продуктовый магазин «Жизньмарт» атаковала группа подростков, которые намеревались ограбить магазин. Инцидент произошел около 3-х часов в ночь на пятницу, когда торговая точка была закрыта.
Школьники попытались открыть помещение магазина ключами, которые им удалось украсть накануне.
- Вечером мы оставляем ключи в замочной скважине изнутри, так как постоянно приходится то открывать, то закрывать дверь. Вчера ключи пропали, в итоге дверь закрыли запасными. В три ночи позвонил ЧОП, нам сообщили, что сработала сигнализация, - рассказал владелец магазина Иван Зайченко изданию «Наша Газета».
Судя по видеозаписи, юным воришкам всего 12-15 лет на вид. Они испугались громкого звука сигнализации и оперативно ретировались.
Супермаркет Ивана Зайченко прославился на всю страну весной 2019 года, когда его владелец решил раздавать покупателям бесплатные продукты, срок годности которых подошел к концу. Оказалось, что часть продуктов была просроченной. Роспортебнадзор обещал наказать торговую точку. Но в итоге владелец маркета отказался от своей идеи.
ИСТОЧНИК KP.RU