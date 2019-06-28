2019-06-28T15:59:01+03:00
Общество

На Среднем Урале построят первую мусороперегрузочную станцию

Ее начнут использовать уже в июле этого года
Маргарита МАХОНИНА
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Для станции уже арендовали участокДля станции уже арендовали участокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ирбитском районе Свердловской области построят первую мусороперегрузочную станцию. В департаменте информполитики региона рассказали, что для нее уже арендовали участок – вне зоны жилых домов. Ее начнут использовать уже в июле этого года.

– После появления станции вывоз мусора из удаленных полигонов станет двухэтапным: сначала отходы повезут на перегрузочную площадку, их спрессуют и на автомобилях-мультилифтах доставят на полигоны, – пояснил замминистра энергетики и ЖКХ области Егор Свалов. – Последний цикл занимает несколько часов и не несет негативных последствий, даже летом.

Мусороперегузочная станция, строительством которой займется регоператор "Спецавтобаза", представляет собой асфальтированную площадку с прессом-компактором. После Ирбита станции построят еще в нескольких районах.

– Это позволит организовать бесперебойный вывоз мусора из удаленных полигонов и может сдерживать рост тарифов на услуги – за счет оптимизации транспортных расходов, – добавили в департаменте информполитики.

С 1 января 2019 года в регионе стартовала «Экологическая реформа», которая вводит новую схему обращения с отходами. К 2024 году в области должны ликвидировать все стихийные свалки, провести рекультивацию старых полигонов, а также построить новую инфраструктуру – 12 мусороперерабатывающих комплексом, полигоны и два экотехнопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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