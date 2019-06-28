Евгений Куйвашев предложил уменьшить налоги для «Гортранса» и культурных объектов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание проект о снижении налогов для транспортных предприятий и учреждений культуры. В пресс-службе законодательного органа пояснили, что решение связано с посланием Владимира Путина Федеральному Собранию.
– В Екатеринбурге стартует транспортная реформа, которая изменит структуру перевозок. Проект предполагает снижение удельного веса доходов от трамваев и троллейбусов – с 70% до 50%, – пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. – Так станет возможно использовать льготную ставку по налогу на имущество в размере 0,9%.
От налога также освободятся объекты капитального строительства стоимостью более миллиарда рублей, которые используют как концертные залы, оперные театры и мюзик-холлы. Однако при этом доля доходов от этих заведений должна составлять не менее 70%. Под закон подпадут объекты культуры, которые начали строить после первого января 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU