2019-06-28T14:46:13+03:00
Общество

Евгений Куйвашев предложил уменьшить налоги для «Гортранса» и культурных объектов

Изменения связаны с транспортной реформой и строительством новых масштабных площадок
Маргарита МАХОНИНА
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Предложение связано с посланием Владимира Путина Федеральному СобраниюПредложение связано с посланием Владимира Путина Федеральному СобраниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Заксобрание проект о снижении налогов для транспортных предприятий и учреждений культуры. В пресс-службе законодательного органа пояснили, что решение связано с посланием Владимира Путина Федеральному Собранию.

– В Екатеринбурге стартует транспортная реформа, которая изменит структуру перевозок. Проект предполагает снижение удельного веса доходов от трамваев и троллейбусов – с 70% до 50%, – пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. – Так станет возможно использовать льготную ставку по налогу на имущество в размере 0,9%.

От налога также освободятся объекты капитального строительства стоимостью более миллиарда рублей, которые используют как концертные залы, оперные театры и мюзик-холлы. Однако при этом доля доходов от этих заведений должна составлять не менее 70%. Под закон подпадут объекты культуры, которые начали строить после первого января 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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