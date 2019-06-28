2019-06-28T14:16:04+03:00
Происшествия

«Упал прямо на Mazda»: в Екатеринбурге перевернулся грузовик

Никто не пострадал
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Андрей Каторгин, соцсеть "ВКонтакте"Фото: Андрей Каторгин, соцсеть "ВКонтакте"
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Утром в микрорайоне Втузгородок Екатеринбурга перевернулся грузовик: он поворачивал с улицы Первомайской на улицу Комсомольскую, не вписался и врезался в автомобили, которые двигались на встречу.

В Екатеринбурге при повороте на улицу Комсомольскую перевернулся грузовик.Видео: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"! другой источник

– Чуть LADA Vesta не раздавил, – пишут очевидцы аварии в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». – У красной Mazda весь перед смяло, прямо на нее упал, хорошо, что девушка [за рулем] не пострадала. Грузовик на желтый пытался успеть.

Фото: соцсеть "ВКонтакте", сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: соцсеть "ВКонтакте", сообщество "Инцидент Екатеринбург"

По данным отдела пропаганды ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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