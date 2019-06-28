«Упал прямо на Mazda»: в Екатеринбурге перевернулся грузовик
Утром в микрорайоне Втузгородок Екатеринбурга перевернулся грузовик: он поворачивал с улицы Первомайской на улицу Комсомольскую, не вписался и врезался в автомобили, которые двигались на встречу.
В Екатеринбурге при повороте на улицу Комсомольскую перевернулся грузовик.Видео: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"! другой источник
– Чуть LADA Vesta не раздавил, – пишут очевидцы аварии в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». – У красной Mazda весь перед смяло, прямо на нее упал, хорошо, что девушка [за рулем] не пострадала. Грузовик на желтый пытался успеть.
Фото: соцсеть "ВКонтакте", сообщество "Инцидент Екатеринбург"
По данным отдела пропаганды ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU