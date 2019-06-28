Выпускников УрФУ поздравят музыканты «Пицца» и «Мальбэк» с Сюзанной

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-28T13:46:36+03:00

Также на нем выступит участник шоу «Песни» NILETTO Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Завтра – 29 июня, в Екатеринбурге пройдет выпускной Уральского федерального университета. Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках – площадью перед главным корпусом на улице Мила, 19 и на арене «Уральца». В них примут участие 5800 выпускников.

– Торжественная церемония завершится подкидыванием в небо академических шапочек – УрФУ первым в стране запустил эту традицию 8 лет назад. У церемонии будет музыкальное сопровождение: выступит кавер-группа «Каникулы» и официальный DJ ЧМ-2018 Andrew Kras, , – пояснили в университете. – А вечером на площадке «Уральца» пройдет концерт, хедлайнерами которого станут «Пицца» и дуэт «Мальбэк х Сюзанна».

Также на нем выступит участник шоу «Песни» NILETTO. Концерт продлится пять часов.

Однако от другой традиции в вузе отказались: в этом году не буду запускать воздушные шарики. В университете добавили, что праздник должен быть «экоглогичным».

ИСТОЧНИК KP.RU