2019-06-28T13:46:36+03:00
Общество

Выпускников УрФУ поздравят музыканты «Пицца» и «Мальбэк» с Сюзанной

В празднике примут участие почти 6000 выпускников
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Также на нем выступит участник шоу «Песни» NILETTOТакже на нем выступит участник шоу «Песни» NILETTOФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Завтра – 29 июня, в Екатеринбурге пройдет выпускной Уральского федерального университета. Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках – площадью перед главным корпусом на улице Мила, 19 и на арене «Уральца». В них примут участие 5800 выпускников.

– Торжественная церемония завершится подкидыванием в небо академических шапочек – УрФУ первым в стране запустил эту традицию 8 лет назад. У церемонии будет музыкальное сопровождение: выступит кавер-группа «Каникулы» и официальный DJ ЧМ-2018 Andrew Kras, , – пояснили в университете. – А вечером на площадке «Уральца» пройдет концерт, хедлайнерами которого станут «Пицца» и дуэт «Мальбэк х Сюзанна».

Также на нем выступит участник шоу «Песни» NILETTO. Концерт продлится пять часов.

Однако от другой традиции в вузе отказались: в этом году не буду запускать воздушные шарики. В университете добавили, что праздник должен быть «экоглогичным».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой не уступил: в Каменске-Уральском приключилось ДТП с «перевертышем»
Певица Рита Дакота потеряла багаж с концертным костюмом по пути на концерт в Екатеринбурге
В Екатеринбурге магазин, где бесплатно раздавали еду, атаковали воры-малолетки
С 1 июля застройщикам запретят брать деньги от дольщиков при возведении домов
В Екатеринбурге чиновники пришли к барду Александру Новикову из-за долга по аренде
На Среднем Урале построят первую мусороперегрузочную станцию
Евгений Куйвашев предложил уменьшить налоги для «Гортранса» и культурных объектов
«Упал прямо на Mazda»: в Екатеринбурге перевернулся грузовик
Спасибо, что не с улицы: депутат Госдумы предложил набрать в Общественную палату Екатеринбурга людей из соцсетей
В Екатеринбурге автоледи на Opel угодила в яму и спровоцировала аварию
Ресторатор Кексин объявил о закрытии бара «Юность»
Следователи возбудили уголовное дело на мэрию Серова, которая отказалась ремонтировать мост
Свердловская магистраль развивает сотрудничество с субъектами РФ и участниками транспортного рынка
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Экс-владелец известного уральского банка подпал под уголовное дело
Каникулы на экспорт: как не заболеть во время отдыха
В Екатеринбурге поймали женщину с 13 бутылками грузинского вина
Пассажирка ВАЗа, пострадавшая в аварии на Московской, скончалась в больнице
Мэр Екатеринбурга пустил в градсовет депутатов и ученого
В Екатеринбурге дорожники не смогли вовремя отремонтировать дублер улицы Серафимы Дерябиной
Часть новых лифтов в Екатеринбурге оплатят собственники
За полторы недели до GMIS и «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге забронировали 90% гостиничного фонда
«Накопилось 3,7 миллионов рублей»: прокуратура заставила «Уралаэрогеодезию» выплатить работникам долг по зарплате