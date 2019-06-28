2019-06-28T13:07:20+03:00
Общество

Спасибо, что не с улицы: депутат Госдумы предложил набрать в Общественную палату Екатеринбурга людей из соцсетей

Благодаря этому, уверяет автор идеи, люди из "вконтакте" и "одноклассников" смогут принимать участие в решении общегородских вопросов
Илья МОХОВ
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За счет людей из социальных сетей можно было бы увеличить состав Общественной палаты на три места.За счет людей из социальных сетей можно было бы увеличить состав Общественной палаты на три места.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Депутат государственной Думы от Свердловской области Максим Иванов выступил с необычной инициативой. Он предложил провести реформу Общественной палаты Екатеринбурга и набрать в нее людей… через социальные сети. Своей идеей парламентарий поделился через Facebook.

– С интересом наблюдаю за ростом влияния социальных сетей на общественные и политические процессы в городах, – пишет Максим Иванов. – Вывод простой: соцсеть становится наиболее массовой и дискуссионной площадкой горожан, где появляется много действительно интересных идей и адекватной критики. Поэтому выглядит логичным идея, чтобы при формировании состава Общественной палаты Екатеринбурга дать квоту представителям, избранным горожанами в соцсетях. Например, в самых народных вконтакте и «одноклассники». Пусть будут лидеры оттуда.

Сейчас в Общественной палате состоит 33 человека. Депутат предлагает увеличить это количество до 36 за счет людей из соцсетей.

– Важен сам принцип. Сделать так, чтобы городское сообщество в соцсетях перестало быть просто предметом мебели в интерьере Екатеринбурга и хотя бы в минимальных объемах участвовало в принятии решений по общегородским вопросам, – отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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