В Екатеринбурге автоледи на Opel угодила в яму и спровоцировала аварию
На улице Альпинистов легковушка Opel Astra протаранила Toyota Camry. В результате аварии водитель японской иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в ГКБ № 23.
Сотрудники ГИБДД установили, что виновницей аварией является 38-летняя женщина, но она считает, что ДТП спровоцировала не она, а дорожная яма.
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
- Она пояснила, что, подъезжая к перекрестку улиц Альпинистов – Чистая, ее автомобиль попал в яму, в результате чего машина потеряла управление, и произошло столкновении с автомашиной Toyota, которая двигалась во встречном направлении. Водитель вину в дорожной аварии не признает, считает причиной ДТП неудовлетворительные дорожные условия из-за ремонта дороги.
В ГИБДД отметили, что на данном участке дороги действительно ведутся ремонтные работы. Но для избежания аварий там также установлены знаки об ограничении скорости в 40 км/ч.
- Госавтоинспекция требует от водителей в летний период в местах производства дорожных работ быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим, неукоснительно выполнять требования дорожных знаков и помнить, что при движении на данных участках дорог сцепные качества колес с дорожным полотном снижаются, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям.
Opel влетел в Toyota Camry.Видео: отделение пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуОлег Галимов
ИСТОЧНИК KP.RU