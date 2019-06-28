2019-06-28T12:19:20+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге автоледи на Opel угодила в яму и спровоцировала аварию

Ее машина протаранила ехавшую рядом Toyota Camry
Олег Галимов
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Фото: УГИБДД по ЕкатеринбургуФото: УГИБДД по Екатеринбургу
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На улице Альпинистов легковушка Opel Astra протаранила Toyota Camry. В результате аварии водитель японской иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в ГКБ № 23.

Сотрудники ГИБДД установили, что виновницей аварией является 38-летняя женщина, но она считает, что ДТП спровоцировала не она, а дорожная яма.

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

- Она пояснила, что, подъезжая к перекрестку улиц Альпинистов – Чистая, ее автомобиль попал в яму, в результате чего машина потеряла управление, и произошло столкновении с автомашиной Toyota, которая двигалась во встречном направлении. Водитель вину в дорожной аварии не признает, считает причиной ДТП неудовлетворительные дорожные условия из-за ремонта дороги.

В ГИБДД отметили, что на данном участке дороги действительно ведутся ремонтные работы. Но для избежания аварий там также установлены знаки об ограничении скорости в 40 км/ч.

- Госавтоинспекция требует от водителей в летний период в местах производства дорожных работ быть максимально внимательными, соблюдать скоростной режим, неукоснительно выполнять требования дорожных знаков и помнить, что при движении на данных участках дорог сцепные качества колес с дорожным полотном снижаются, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Opel влетел в Toyota Camry.Видео: отделение пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуОлег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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