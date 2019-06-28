Свердловская магистраль развивает сотрудничество с субъектами РФ и участниками транспортного рынка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-28T11:09:11+03:00

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Вопросы укрепления взаимодействия с субъектами РФ, повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, а также расширения возможностей сотрудничества грузоотправителей и железнодорожников обсуждались 27 июня на заседании Уральского межрегионального координационного совета в Челябинске.

В мероприятии приняли участие начальники Свердловской и Южно-Уральской железных дорог, руководители структурных подразделений и дочерних обществ ОАО «РЖД», представители органов власти восьми субъектов РФ, отраслевых союзов и ассоциаций, предприятий-грузоотправителей, а также операторов подвижного состава.

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2019 году составят 28,5 млрд рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

В своем выступлении начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что Свердловская магистраль является основой транспортной системы пяти субъектов РФ и играет значимую роль в их социально-экономическом развитии. В бюджеты и государственные социальные фонды регионов за пять месяцев 2019 года перечислено девять млрд рублей налогов. Для нужд компании в текущем году будет приобретена продукция предприятий, расположенных на полигоне дороги, на общую сумму 56 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава). Это способствует развитию транспортного машиностроения и других отраслей промышленности.

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие Свердловской магистрали в 2019 году составят 28,5 млрд рублей. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты: продолжается строительство третьего главного пути на участке Косулино – Баженово и реконструкция станции Екатеринбург-Сортировочный. В 2019 году направлениями активного инвестирования станут Березниковско-Соликамский узел и инфраструктура Северного широтного хода.

Ведется системная работа, направленная на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта. Учитывая потребности клиентов, СвЖД развивает перспективные услуги и сервисы. Важнейшие из них – перевозка грузов по согласованному с клиентом расписанию (в том числе в составе ускоренных контейнерных поездов), комплексное обслуживание через «Центр продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ), разработка индивидуальных транспортно-логистических продуктов.

Реализуются масштабные инфраструктурные проекты: продолжается строительство третьего главного пути на участке Косулино – Баженово и реконструкция станции Екатеринбург-СортировочныйФото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря гибкому и адресному подходу к обслуживанию грузоотправителей с начала 2019 года на железную дорогу удалось переключить более 2,2 млн тонн грузов (к концу года планируется довести этот показатель до 6,2 млн тонн). Так, высоким спросом пользуется услуга перевозки грузов по согласованному с клиентом расписанию. Всего на СвЖД по специально разработанному графику на постоянной основе грузы перевозятся по 85 направлениям. За пять месяцев 2019 года проследовало более 3,8 тыс. таких поездов, перевезено 6,3 млн тонн грузов (что составляет 11% от общей погрузки). Также данная технология успешно применяется для перевозки грузов в контейнерах. В частности, в составе ускоренных контейнерных поездов организована отправка лесных грузов со станций Бабушкино, Сукманы и Верхнекондинская (всего за пять месяцев по 14 направлениям отправлен 321 поезд).

Большое внимание уделяется упрощению доступа к услугам железнодорожного транспорта. Ключевую роль в этом процессе играет ЦПУ. Центр работает по принципу «одного окна» и объединяет все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга. Грузовладелец на одной площадке может не только оперативно решить отдельные вопросы транспортировки продукции, но и заказать любой набор дополнительных услуг или организовать в целом логистику своего предприятия. В первую очередь, ЦПУ рассчитан на работу с представителями среднего и малого бизнеса. Фронт-офисы центра работают в Екатеринбурге, Перми, Тюмени, Нижнем Тагиле и Сургуте. За пять месяцев 2019 года через ЦПУ заключено 18 договоров, привлечено дополнительно более 300 тыс. тонн грузов.

ИСТОЧНИК KP.RU