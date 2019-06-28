2019-06-28T10:27:06+03:00
Экономика

Экс-владелец известного уральского банка подпал под уголовное дело

Заявление написала временная администрация финансового учреждения
Лев ИСТОМИН
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В банке ввели временную администрациюВ банке ввели временную администрациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В отношении бывшего владельца «Уралтрансбанка» Валерия Заводова возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Это прописано в отчете Агентства по страхованию вкладов, которое проводит процедуру банкротства.

Как следует из документа, в 2018 году временная администрация банка направила в региональный следственный комитет и областной полицейский Главк заявление по факту выдачи технических кредитов и злоупотребления полномочиями.

Срок предварительного следствия продлили до 15 июля этого года, известно, что в качестве потерпевшего признан «Уралтрансбанк».

Также в марте 2019 года Агентство по страхованию вкладов написало еще одно заявление по статье «Мошенничество» из-за покушения на хищение денежных средств путем предоставления заведомо ложной информации.

Банк был лишен лицензии в октябре 2018 года, в декабре свердловский арбитраж признал его банкротом. Руководство «Уралтрансбанка» заподозрили в выводе активов. ЦБ заподозрил, что финансовое учреждение выдало 1,4 миллиарда рублей в качестве кредитов сомнительным заемщикам.

Также после проведения инвентаризации имущества оказалось, что его недостает на 1,93 миллиарда рублей. Часть этой суммы - активы банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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