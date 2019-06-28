Каникулы на экспорт: как не заболеть во время отдыха

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-28T09:58:44+03:00

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Лето – время для отдыха. Однако этот сезон опасен инфекциями, которым особенно подвержен детский организм. Теплая погода способствует распространению бактерий. Как отдохнуть летом и не заболеть?

Главный детский инфекционист Екатеринбурга Татьяна Кулагина дала несколько советов, чтобы избежать лишних проблем.

1. Не все страны безопасны – во многих популярных у туристов местах распространены инфекции, чаще всего встречается корь, которую регистрируют повсеместно. Этой зимой в Екатеринбурге прошла эпидемия этого опасного заболевания. Его к нам завезли из Таиланда, Киргизии и Украины.

Что делать: привиться.

- Прививку нужно сделать не в день отъезда, а за 2-3 недели, - говорит Татьяна Кулагина. - Другие экзотические инфекции, такие как холера, желтая лихорадка, чума, не менее опасные заболевания. Они тоже в ряде стран регистрируются. Поэтому, прежде чем составить маршрут отдыха, хорошо бы было поинтересоваться нашим туристам, какая эпидемиологическая ситуация в той стране, куда они собираются.

К отдыху нужно подготовиться заранееФото: Алексей БУЛАТОВ

2. Часто проблемы возникают из-за кишечных расстройств. Поэтому не нужно пробовать в других странах все и сразу. Если неизвестно из чего именно приготовлена пища, то не стоит рисковать. Воду при этом нужно пить только бутылированную.

- Если начались проблемы с кишечником, то пейте ферменты, энтеросорбенты и пробиотики. Лучше взять с собой дорожную аптечку. Если состояние обострится, поднимется температура – выпейте жаропонижающее и обратитесь к врачу, - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга.

Соблюдайте простые правила, и отдых ничем не будет омрачен!

ИСТОЧНИК KP.RU