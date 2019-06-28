2019-06-28T09:35:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге поймали женщину с 13 бутылками грузинского вина

Она не знала об ограничениях
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Вино ввезено незаконно. Фото: пресс-служба Екатеринбургской таможниВино ввезено незаконно. Фото: пресс-служба Екатеринбургской таможни
Изменить размер текста:

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможенники задержали жительницу Челябинска, которая пыталась пронести через «зеленый коридор» 13 бутылок вина из Грузии, объемом 10 литров.

Пассажирка заявила, что привезла алкоголь для родственников. О введенных ограничениях она просто не знала.

- По правилам один совершеннолетний гражданин может провезти пять литров алкоголя: три беспошлинно, еще за два придется заплатить пошлину в размере 10 евро за литр. Более пяти литров пассажирам провозить запрещено, - рассказал руководитель таможенного поста воздушной гавани Дмитрий Шишкин.

В итоге у женщины изъяли девять бутылок вина из Грузии, а также назначили штраф в 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге автоледи на Opel угодила в яму и спровоцировала аварию
Ресторатор Кексин объявил о закрытии бара «Юность»
Следователи возбудили уголовное дело на мэрию Серова, которая отказалась ремонтировать мост
Свердловская магистраль развивает сотрудничество с субъектами РФ и участниками транспортного рынка
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Экс-владелец известного уральского банка подпал под уголовное дело
Каникулы на экспорт: как не заболеть во время отдыха
Пассажирка ВАЗа, пострадавшая в аварии на Московской, скончалась в больнице
Мэр Екатеринбурга пустил в градсовет депутатов и ученого
В Екатеринбурге дорожники не смогли вовремя отремонтировать дублер улицы Серафимы Дерябиной
Часть новых лифтов в Екатеринбурге оплатят собственники
За полторы недели до GMIS и «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге забронировали 90% гостиничного фонда
«Накопилось 3,7 миллионов рублей»: прокуратура заставила «Уралаэрогеодезию» выплатить работникам долг по зарплате