В Екатеринбурге поймали женщину с 13 бутылками грузинского вина

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-28T09:35:50+03:00

Она не знала об ограничениях

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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможенники задержали жительницу Челябинска, которая пыталась пронести через «зеленый коридор» 13 бутылок вина из Грузии, объемом 10 литров.

Пассажирка заявила, что привезла алкоголь для родственников. О введенных ограничениях она просто не знала.

- По правилам один совершеннолетний гражданин может провезти пять литров алкоголя: три беспошлинно, еще за два придется заплатить пошлину в размере 10 евро за литр. Более пяти литров пассажирам провозить запрещено, - рассказал руководитель таможенного поста воздушной гавани Дмитрий Шишкин.

В итоге у женщины изъяли девять бутылок вина из Грузии, а также назначили штраф в 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU