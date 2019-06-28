В Екатеринбурге поймали женщину с 13 бутылками грузинского вина
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможенники задержали жительницу Челябинска, которая пыталась пронести через «зеленый коридор» 13 бутылок вина из Грузии, объемом 10 литров.
Пассажирка заявила, что привезла алкоголь для родственников. О введенных ограничениях она просто не знала.
- По правилам один совершеннолетний гражданин может провезти пять литров алкоголя: три беспошлинно, еще за два придется заплатить пошлину в размере 10 евро за литр. Более пяти литров пассажирам провозить запрещено, - рассказал руководитель таможенного поста воздушной гавани Дмитрий Шишкин.
В итоге у женщины изъяли девять бутылок вина из Грузии, а также назначили штраф в 1 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU