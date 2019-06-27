2019-06-27T19:45:35+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге движение по дублеру улицы Серафимы Дерябиной откроют только 10 июля

Его перекрыли еще в феврале этого года
Маргарита МАХОНИНА
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Ранее движение планировали восстановить к 20 июняРанее движение планировали восстановить к 20 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на две недели продлили ограничение движение на дублере улицы Серафимы Дерябиной. В администрации города пояснили, что это связано с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении с Объездной.

АО «Трест Уралтрансспрецстрой» продлит сроки до 10 июля 2019 года. Движение по улице закрыто от дома №49/1 до дома №55/1, – добавили там.

Дорогу перекрыли в феврале этого года. Планировалось, что движение восстановят к 20 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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