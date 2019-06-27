За полторы недели до GMIS и «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге забронировали 90% гостиничного фонда

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-27T19:32:22+03:00

В городе могут разместиться свыше 11 тысяч человек

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С 8 по 11 июля в Екатеринбурге пройдут сразу два крупных мероприятия – выставка «Иннопром» и Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS-2019). В администрации города сообщили, что уже на сегодняшний день почти 90% номерного фонда забронировали к предстоящим датам.

– Город полностью готов к размещению гостей. В одних только гостиницах есть места более чем для 11 тысяч человек, – рассказал зампредседателя комитета по организации бытового обслуживания мэрии Кирилл Чижов.

GMIS – это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и программы ООН по промышленному развитию – ЮНИДО. Мероприятие планировал посетить президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU