За полторы недели до GMIS и «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге забронировали 90% гостиничного фонда
С 8 по 11 июля в Екатеринбурге пройдут сразу два крупных мероприятия – выставка «Иннопром» и Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS-2019). В администрации города сообщили, что уже на сегодняшний день почти 90% номерного фонда забронировали к предстоящим датам.
– Город полностью готов к размещению гостей. В одних только гостиницах есть места более чем для 11 тысяч человек, – рассказал зампредседателя комитета по организации бытового обслуживания мэрии Кирилл Чижов.
GMIS – это совместная инициатива министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и программы ООН по промышленному развитию – ЮНИДО. Мероприятие планировал посетить президент РФ Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU