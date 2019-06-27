2019-06-27T18:11:26+03:00
Общество

Жительница Екатеринбурга, выжив, после страшной аварии, написала книгу о слепом совенке

Теперь Анна Подбуртная собирается выпустить сборник сказок для незрячих детей
Юлия СТАЛИНА
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Фото: личная страница в соцсетях Анны Подбуртной https://www.instagram.com/anna_sp_ekb/Фото: личная страница в соцсетях Анны Подбуртной https://www.instagram.com/anna_sp_ekb/
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Анна Подбуртная поэт из Екатеринбурга. Девушка пишет стихи уже 18 лет и недавно она решила сочинить сказку. Это история про семью сов, где появился малыш с особенностями – совенок с рождения ничего не видит. На создание истории свердловчанку натолкнули трудности, которые случились в её жизни.

- Чуть больше 12 лет назад я попала в аварию. Если бы тогда машину, в которой мы ехали, повело правее, меня бы уже не было в этом мире. В сантиметре от двери с моей стороны стояло огромное дерево, оно заблокировало выход с обеих дверей и выбирались мы тогда через водительское сидение. Все живы, - вспоминает Анна.

Фото: https://vk.com/storyloribook Иллюстрации к сказке нарисовала Мария Замчий.

Фото: https://vk.com/storyloribook Иллюстрации к сказке нарисовала Мария Замчий.

С тех пор прошло несколько лет, но Анне пришлось долго восстанавливаться. Год назад екатеринбурженке пришла идея написать сказку, которая поможет рассказать детям об особых людях. На сочинение истории ушло несколько месяцев. У писательницы есть сестра двойняшка, которая с детства не видит. Именно Татьяна придумала имя совенку Лори, главному персонажу сказки.

- В своей книге я хоть и в сказочной форме преподношу, но я старалась приблизить все к реальности. Я сталкиваюсь с этим с детства: знаю, что это такое, как моя сестренка познавала мир и росла. Все эти трудности отразила в своей книге.

Сейчас Анна Подбуртная планирует выпустить 700 экземпляров. Это будут книги в обычном печатном варианте, а также для незрячих детей написанные шрифтом Брайля. Помочь писательнице осуществить мечту можно пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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