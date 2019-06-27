2019-06-27T17:32:08+03:00
Звезды

Ural Music Night в Екатеринбурге: самая драйвовая сцена – от BY BABA YAGA

На этой же сцене создавать настроение гостям будут группа «Queens», Maruv, Максим Свобода, Рита Dакота
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Баба Яга – это не просто всем известная сказочная бабушка, а новый русский супергерой. Фото: предоставлено организаторамиБаба Яга – это не просто всем известная сказочная бабушка, а новый русский супергерой. Фото: предоставлено организаторами
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28 июня весь Екатеринбург превратится в одну огромную танцевальную площадку – наступит фестиваль Ural Music Night, который объединяет музыку совершенно разных жанров и стилей.

Уже традиционным стало присутствие на фестивале бренда «BY» и самой Бабы Яги, выступления которой каждый год собирают тысячи зрителей. У самой известной русской бабушки даже есть своя сцена, которая так и называется – BY BABA YAGA. На этой же сцене создавать настроение гостям будут группа «Queens», Maruv, Максим Свобода, Рита Dакота и другие известные исполнители.

Queens. Фото: предоставлено организаторами

Queens. Фото: предоставлено организаторами

Баба Яга – это не просто всем известная сказочная бабушка, а новый русский супергерой – RUSSIAN SUPERHERO! Она путешествует по всему миру, ведет блог, читает рэп и катается на единственной в мире гироступе, сделанной специально для нее. На фестивале ростовые куклы Бабы Яги будут раздавать зрителям веселые «тематические» маски – каждый сможет почувствовать себя супергероем!

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Бренд «BY BABA YAGA» подготовил много подарков для гостей фестиваля, а еще около сцены будет настоящий воздушный шар – фотосессия на нем уж точно запомнится надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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