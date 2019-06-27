К границе Урала и Сибири: завершаем автопробег «Комсомолки» на хлебокомбинате «Реж хлеб»
Наш автопробег подходит к своему концу. Завершать свой двухдневный вояж мы решили на знаменитом хлебокомбинате «Реж хлеб».
Здесь мы своими глазами увидели, как делаются батоны и булочки. Благодаря новейшим технологиям, автоматизированные машины заливают тесто в специальные формы, после чего их ставят в печь под температурой в 220 градусов.
Попасть на комбинат не так то просто, здесь действует пропускной режим. Но для нас сделали исключениеФото: Олег Галимов
После экскурсии по цехам нас угостили вкуснейшим капучино в местной столовой. Работники хлебокомбината не смогли отпустить нас без подарочных пакетов с продукцией собственного производства. Теперь мы держим путь обратно в Екатеринбург, но перед этим заскочим на шоколадную мастерскую Chocolate and Pepper.
ИСТОЧНИК KP.RU