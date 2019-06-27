Чиновники передумали выселять из здания экошколу на севере Урала

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-27T16:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко продлил действие договоров безвозмездной аренды помещения в селе Всеволодо-Благодатское. Здесь местные детишки посещают экологическую школу, расположенную в здании по адресу: улица Кирова, 21.

Ситуация обострилась в начале лета, когда руководство округа поставило на повестку вопрос о безопасности детей, посещающих школу и решило выселить школу из здания.

Ребята постоянно ходят в походы. Фото: предоставлено Робертом Карапетяном

В ответ руководство заповедника «Денежкин Камень», которое и организовало школу, предоставило сертификаты соответствия строительных материалов и информацию по твердотопливному котлу, который установили несколько лет назад.

В итоге глава округа отозвал решение о выселении экологической школы.

Фото: скан документа

ИСТОЧНИК KP.RU