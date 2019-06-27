Под Екатеринбургом ищут нелегальные свалки

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-27T17:42:18+03:00

На предприятии сортируют мусор, в том числе и с нелегальных свалок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого в Восточной зоне открыли обособленные подразделения компании

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Региональный оператор «Спецавтобаза», которая занимается «мусорной реформой» в Екатеринбурге и всей Восточной зоне Свердловской области, открыл обособленные пункты в 30 населенных пунктах.

Здесь жители берут специальные пакеты из биоразлагаемого пластика для сбора мусора (их стоимость включена в тариф), а также принимают информацию о нелегальных свалках, которые постепенно ликвидируют и разъясняют, как проводится реформа в каждом конкретном поселении.

- От подразделений на сегодняшний день поступила информация о 12 несанкционированных завалах. Еще один ключевой вопрос – выстраивание отношений с предпринимателями. В зоне ответственности «Спецавтобазы» порядка 40 тысяч юридических лиц, по которым нужно актуализировать данные, - рассказывают на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU