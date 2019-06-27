Под Екатеринбургом ищут нелегальные свалки
Региональный оператор «Спецавтобаза», которая занимается «мусорной реформой» в Екатеринбурге и всей Восточной зоне Свердловской области, открыл обособленные пункты в 30 населенных пунктах.
Здесь жители берут специальные пакеты из биоразлагаемого пластика для сбора мусора (их стоимость включена в тариф), а также принимают информацию о нелегальных свалках, которые постепенно ликвидируют и разъясняют, как проводится реформа в каждом конкретном поселении.
- От подразделений на сегодняшний день поступила информация о 12 несанкционированных завалах. Еще один ключевой вопрос – выстраивание отношений с предпринимателями. В зоне ответственности «Спецавтобазы» порядка 40 тысяч юридических лиц, по которым нужно актуализировать данные, - рассказывают на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU