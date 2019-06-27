2019-06-27T16:08:41+03:00
Общество

До конца лета по Малышевскому мосту может будет проехать только по одной полосе

С 29 июня на нем начинается ремонт
Данил СВЕЧКОВ
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Неудобство придется терпеть до 1 сентября.Неудобство придется терпеть до 1 сентября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На улице Малышева через два дня начнут ремонтировать мост. В связи с этим на нем ограничат движение транспорта. Терпеть неудобство придется до конца лета – с 29 июня по 1 сентября.

– Будет закрыто движение транспорта по полосе в направлении от центра города, – сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – В то же время откроется отремонтированная полоса в обратном направлении. По ней будет идти транспорт в обе стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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