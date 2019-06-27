Читатели «Комсомолки» проголосовали за строительство храма на пустыре Белинского-Фурманова

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-27T16:05:06+03:00

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«Комсомольская правда» провела свой опрос среди екатеринбуржцев на тему строительства храма святой Екатерины. Мы спросили у наших читателей, где наилучшее место для церкви. Среди вариантов те, которые сейчас рассматриваются: пустырь на Фурманова-Белинского, здание приборостроительного завода на Горького пустырь на месте снесенной телебашни.

В голосовании приняли участие больше тысячи человек. По итогу 43,54 % выбрали место в районе Исети на пересечении улиц Фурманова и Белинского. Пустырь, где раньше красовалась знаменитая в Екатеринбурге телебашня, уступил в голосовании – 20, 11%. Меньше всего голосов отдали за здание приборостроительного завода - 5.17 %.

Напомним, 26 июня рабочая группа поставила точку в вопросе - строить или не строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Это место решили исключить из списка.

В мае горожане выходили на протесты и роняли забор вокруг стройплощадки, чтобы сохранить деревья. В итоге строительство было остановлено, а городские власти сообщили, что отберут самые популярные предложения горожан о том, где построить храм, а потом проведут по ним опрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU