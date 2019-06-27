2019-06-27T15:30:11+03:00
Общество

«Армия-2019»: как добраться до военного форума

Гости смогут доехать на бесплатных автобусах
Даниил Близнецов
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Форум стартует 28 июняФорум стартует 28 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 28 по 30 июня пройдет крупный военно-технический форум «Армия-2019». Посмотреть на танковые бои, пострелять из советского оружия и попробовать сдать нормы ГТО сможет любой желающий: надо лишь добраться до Свердловского полигона.

Пока проходит форум, ежедневно будут курсировать специальные автобусы. Проезд для посетителей совершенно бесплатен, а отличить такой транспорт можно по логотипу форума. Подходить к своим остановкам автобусы будут каждые 2 часа с 09:00 до 18:00.

Форум может посетить любой житель Екатеринбурга и Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Форум может посетить любой житель Екатеринбурга и Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы доехать до «Армии-2019», надо подойти к станции метро «Ботаническая», торговому центру «Академический», остановке «Палисадная» или штабу Центрального Военного Округа на проспекте Ленина, 17. Отъезжать автобусы будут именно оттуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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