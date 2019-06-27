«Пытались сбить температуру, а попали в реанимацию»: на Урале живет мальчик, неспособный шевелиться

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-27T15:28:17+03:00

Сейчас мальчику 17 лет. Он не может самостоятельно ни передвигаться, ни переворачиваться. Фото: предоставлено мамой

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22 июля 2001 года в семье Жихмантовых родился желанный здоровый сын. Мальчонку назвали Валерой. Когда мальчику было четыре месяца, у него внезапно подскочила температура. В областной больнице врачи не нашли ничего серьезного, однако по возвращении из медучреждения мальчик впал в кому. Позднее врачи обнаружили у Валеры энцефалит. После того как он покинул реанимацию, у него начались различные нарушения.

- Он стал плохо двигать ручками, хотя до этого все было нормально, - вздыхает мама Валеры Ирина. - Потом то же самое началось с ножками. Он даже не мог стоять без поддержки. С возрастом Валера стал плохо говорить.

Врачи определились с диагнозом - органическое поражение центральной нервной системы тяжелой степени и контрактуры суставов и конечностей. Когда Валере исполнился годик ему дали инвалидность.

Валерий любит гулять, но попасть на улицу - проблема. Фото: предоставлено мамой

Сейчас мальчику 17 лет. Он не может самостоятельно ни передвигаться, ни переворачиваться. Родные перемещают Валеру на инвалидном кресле, на котором парень сидит в одной позе. Питается только с посторонней помощью протертой едой, а общается звуками и свистом. Однако, несмотря на свою физическую особенность, Валера любит жизнь и надеется на лучшее. У парня есть увлечения, он интересуется окружающим миром и любит смотреть всевозможные веселые шоу.

- Он любит смотреть «Уральские пельмени», сериал «Дальнобойщики» ему нравится. Также ему интересны различные познавательные передачи. Он их на YouTube смотрит. На улице любит гулять, но выходить туда - это проблема, - рассказывает про увлечения сына Ирина Борисовна.

В данный момент семья Валеры собирает средства на покупку необходимых парню вещей: функциональной электрической кровати с регулировкой высоты и функцией переворота (74 900 рублей), ортопедический матрас к ней (5 000 рублей) и две натяжные простыни (2 500 рублей). По итогу получается сумма 82 400 рублей. Со всем тем оборудованием, которое сможет позволить себе семья Валеры, можно будет значительно улучшить жизнь парня. Помочь можно, отправив средства на карту мамы Валеры.

Ирина Борисовна Жихмантова - 4817 7601 1486 2448 (Сбербанк)

ИСТОЧНИК KP.RU