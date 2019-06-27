2019-06-27T15:24:46+03:00
Общество

Встала и ушла из больницы: в Первоуральске ищут 82-летнюю женщину

Женщина может быть дезориентирована, говорят поисковики
Данил СВЕЧКОВ
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Женщина пропала утром 27 июня. Фото: vk.com/poproriwЖенщина пропала утром 27 июня. Фото: vk.com/poproriw
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В Первоуральске волонтеры ищут 82-летнюю женщину, пропавшую без вести. Недавно Салтыкову Римму Николаевну положили в городскую больницу. Но минувшим утром она просто встала, оделась и ушла из нее.

- На ее голове был серо-зеленый платок в крупный горох и разноцветные кольца, - сообщают в поисковом отряде «Прорыв». - Также на ней была темно-серая кофта, халат на пуговицах серого цвета с оранжево-красными маками, черные колготки, тряпичные тапочки черного цвета.

У женщины есть синяк на сгибе руки, сообщают волонтеры. Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Все, кто знают, где находится женщина, могут позвонить в поисковой отряд по телефону: +7 (961) 767-17-49 Андрей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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