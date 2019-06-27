Встала и ушла из больницы: в Первоуральске ищут 82-летнюю женщину
В Первоуральске волонтеры ищут 82-летнюю женщину, пропавшую без вести. Недавно Салтыкову Римму Николаевну положили в городскую больницу. Но минувшим утром она просто встала, оделась и ушла из нее.
- На ее голове был серо-зеленый платок в крупный горох и разноцветные кольца, - сообщают в поисковом отряде «Прорыв». - Также на ней была темно-серая кофта, халат на пуговицах серого цвета с оранжево-красными маками, черные колготки, тряпичные тапочки черного цвета.
У женщины есть синяк на сгибе руки, сообщают волонтеры. Женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.
Все, кто знают, где находится женщина, могут позвонить в поисковой отряд по телефону: +7 (961) 767-17-49 Андрей.
ИСТОЧНИК KP.RU