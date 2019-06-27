Участники «РЖД Бонус» получили возможность оформлять премиальные билеты за рубеж

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-27T14:17:39+03:00

Оформить проездной документ можно на поезда формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), следующих в Европу и страны СНГ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В программе лояльности «РЖД Бонус» стала доступной возможность оформления премиальных билетов на поезда международного сообщения.

Оформить проездной документ можно на поезда формирования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»), следующих в Европу и страны СНГ. На маршрутах, соединяющих Россию с Монголией, Китаем и Северной Кореей данная функция пока не доступна.

При покупке премиального билета баллами оплачивается участок маршрута, проходящий по территории Российской Федерации. Проезд по территории иностранных государств оплачивается денежными средствами.

Приобрести премиальный билет можно на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) в разделе «Купить премиальный билет». Оформить премиальный билет для пассажиров с ограниченными возможностями можно в билетных кассах.

Программа лояльности «РЖД Бонус» действует с июля 2012 года. За это время в ней зарегистрировались более 4,3 миллионов участников. Ее пользователи могут накапливать премиальные баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК», а также поездах «Сапсан» и «Аллегро». Кроме того, баллы начисляются за перевозку автомобилей в специализированных вагонах. Подробную информацию о программе лояльности «РЖД Бонус» можно узнать на ее сайте (rzd-bonus.ru) и на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru)

ИСТОЧНИК KP.RU