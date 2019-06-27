2019-06-27T14:20:54+03:00
Экономика

«БКС Брокер» запустил инвестиционное приложение с «МегаФон»

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Фото: предоставлено компанией "БКС Брокер"Фото: предоставлено компанией "БКС Брокер"
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Новое инвестиционное решение от «БКС Брокер» и «МегаФон» ждет новых пользователей. Теперь доступ к инвестициям можно получить в любой точке мира в мобильном приложении «МегаФон Инвестиции».

Сервис уже доступен в AppStore и Google Play. Приложение позволяет торговать ценными бумагами и валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из преимуществ является возможность торговли валютой от одного доллара или евро по биржевому курсу. Все операции, включая открытие брокерского счета, проводятся онлайн через приложение. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом. Подтверждение торговых операций происходит через SMS или торговый пароль - для максимальной безопасности.

- В числе главных возможностей приложения - анализ инвестпортфеля с точки зрения его доходности и результативности, наличие онлайн-котировок, аналитика по рынкам и новостная лента с индивидуальными настройками. Кроме того, «МегаФон Инвестиции» имеет сервис авторских идей от экспертов фондового рынка, которые помогут неопытным пользователям сделать первые шаги в мире инвестиций, - отметил Павел Покусаев, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Мобильное решение «Мегафон Инвестиции» было запущено на базе уже знакомого пользователям приложения «Мой брокер», в котором проводятся все операции с ценными бумагами.

Напомним, «БКС Брокер» входит в состав компании БКС, которая является крупнейшим игроком на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов. Кроме того, в последние годы ФГ БКС уверенно лидирует по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+, а в 2018 году НРА присвоило компании БКС рейтинг надежности на уровне «ААА.iv» (максимальная надежность).

ИСТОЧНИК KP.RU

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