В сотню Forbes попал только один вуз Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-27T14:23:48+03:00

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Журнал Forbes представил очередной список лучших вузов страны, в который вошло 100 учебных заведений.

Уральский государственный университет в Екатеринбурге оказался на 54-м месте по общим показателям. При этом по качеству образования наш вуз оказался на 58-м месте, а по востребованности выпускников - на 50-м.

За основу рейтинга были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 высших учебных заведений. Специалисты исследовали биографии государственных деятелей, российской предпринимательской и культурной элиты, а также их детей, акцентируя внимание на их образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU