К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» посетил уникальный Музей мотоциклов в Ирбите

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-27T14:25:38+03:00

Коллекция музея насчитывает более 120 машин, из которых 90% - на ходу Фото: Олег Галимов

Здесь можно увидеть технику времен Второй мировой как отечественной, так и зарубежной сборки

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Экспедиция «КП» - Екатеринбург» продолжается, и сейчас мы находимся в единственном государственном Музее мотоциклов, расположенном в Ирбите.

Даже если вы заядлый пешеход тли автомобилист вам будет очень интересно послушать историю становления мотоциклетной техники в России. Например, здесь представлен эталонный образец мотоцикла BMW R-71, с которого по указу Сталина был скопирован советский М-72.

В этом году музей отметил 15-летиеФото: Олег Галимов

Удивительно, но вся техника, представленная в музее, находится на ходу и регулярно участвует в выставках. Кроме этого, в ходе экскурсии мы узнали, что в октябре 1941 года мотоциклетный завод был эвакуирован из Москвы в Ирбит, подальше от бомбардировок фашистов.

Советский мотоцикл М-72Фото: Олег Галимов

Изначально завод размещался в здании местной пивоварни. Возможно, именно от этого пошло убеждение, что все байкеры любят пить пиво. Стоит ли говорить, что более 50 жителей Ирбита являются чемпионами и победителями перевести СССР, РСФСР и России по мотоспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU