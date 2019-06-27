К границе Урала и Сибири: автопробег «Комсомолки» посетил уникальный Музей мотоциклов в Ирбите
Экспедиция «КП» - Екатеринбург» продолжается, и сейчас мы находимся в единственном государственном Музее мотоциклов, расположенном в Ирбите.
Даже если вы заядлый пешеход тли автомобилист вам будет очень интересно послушать историю становления мотоциклетной техники в России. Например, здесь представлен эталонный образец мотоцикла BMW R-71, с которого по указу Сталина был скопирован советский М-72.
В этом году музей отметил 15-летиеФото: Олег Галимов
Удивительно, но вся техника, представленная в музее, находится на ходу и регулярно участвует в выставках. Кроме этого, в ходе экскурсии мы узнали, что в октябре 1941 года мотоциклетный завод был эвакуирован из Москвы в Ирбит, подальше от бомбардировок фашистов.
Советский мотоцикл М-72Фото: Олег Галимов
Изначально завод размещался в здании местной пивоварни. Возможно, именно от этого пошло убеждение, что все байкеры любят пить пиво. Стоит ли говорить, что более 50 жителей Ирбита являются чемпионами и победителями перевести СССР, РСФСР и России по мотоспорту.
ИСТОЧНИК KP.RU