2019-06-27T14:26:33+03:00
Недвижимость

Новый мост в Екатеринбурге построят за пять лет

Он появится на развязке у «Калины»
Лев ИСТОМИН
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Фото: сервис Яндекс.КартыФото: сервис Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге во время реконструкции развязки у концерна «Калина» построят новый мост. Строительные работы будут продолжаться пять лет.

За это время старые опоры сооружения заменят на новые. Возле кольца у «Калины» возведут две дополнительные эстакады. Через железнодорожную ветку построят новый мост. Об этом сообщил председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин в ходе трансляции портала Е1.

Старт работа намечен на 2020 год, реконструкция объекта оценивается в 6 - 7 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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