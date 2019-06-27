Алексей Вихарев: с местами для храма в Екатеринбурге определились, теперь нужно провести опрос

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-27T14:31:18+03:00

Алексей Вихарев считает, что процесс по храму нужно довести до логичного итога. Фото: предоставлено депутатом

Изменить размер текста: A A

Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев считает, что на исключении сквера из списка площадок для строительства храма Святой Екатерины в уральской столице останавливаться не нужно. Теперь самое важное - грамотно организовать опрос по трем выбранным местам.

- Помимо исключения спорной площадки, сквера, мне хотелось бы продвинуть процесс и дальше. Имею в виду решение процедурных вопросов организации и проведения опроса. Здесь пока ясности нет, но то, что рабочая группа определилась с тремя альтернативными местами уже плюс! - говорит Алексей Вихарев.

Третье заседание рабочей группы по этому вопросу состоялось в мэрии Екатеринбурга 26 июня. Участники сформировали список мест для строительства храма. В него попали пустырь на пересечении улиц Белинского и Фурманова, неэксплуатируемое здание Приборостроительного завода по улице Горького рядом с резиденцией губернатора Свердловской области, а также участок на месте снесенной в 2018 году недостроенной телебашни, где УГМК намерена возвести Ледовую арену.

На следующем заседании рабочая группа рассмотрит вопрос, как и когда в Екатеринбурге будет проведен опрос.

ИСТОЧНИК KP.RU