На Урале застройщики получили свыше 10 миллионов рублей по фиктивным контрактам на строительство жилья детям-сиротам

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-27T14:34:47+03:00

За это им грозит лишения свободы сроком до 5 лет

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Против предпринимательницы из Нижнего Тагила и ее супруга, которые строили многоквартирный дом для детей-сирот в Краснотурьинске, возбудили уголовное дело. Их обвиняют в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику обманным путем - часть 2 статья 165 УК РФ.

- С декабря 2013 года по август 2016 года обвиняемые заключили договор с «Фондом жилищного строительства» Свердловской области, чтобы принять участие в правительственной программе по строительству домов для детей, которые остались без попечения родителей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. - Они использовали подконтрольные компании - ООО «Стройавтоматизация-НТ» и ООО «Стройреконструкция». В «Фонд жилстроя» они предоставляли фиктивные акты, справки, гарантийные письма и договоры с поставщиками.

В этот период на расчетный счет обвиняемых перечислили 63,3 миллионов рублей. Из них - 10,4 миллиона рублей по фиктивным документам. Также им заплатили 1,1 миллиона рублей за работу, которую они не выполнили.

- Они имели реальную возможность выполнить обязательства, но в итоге дом в эксплуатацию не сдали, деньги оставили в своем распоряжении, - заключили в прокуратуре. - Им грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU