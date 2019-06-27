2019-06-27T10:05:00+03:00
Общество

К границе Урала и Сибири: второй день автопробега «Комсомолки» начался с посещения музея гравюры в Ирбите

Наша команда зарядилась энергией на горячих источниках
Олег Галимов
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Ирбитский музей ИЗОИрбитский музей ИЗОФото: Олег Галимов
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После насыщенного первого дня участники автопробега «КП-Екатеринбург» смогли отдохнуть и восстановить силы в комплексе «Акварель», где есть потрясающе горячие источники. Но позади лишь половина пути!

Ранним утром четверга мы выдвинулись в сторону Ирбита. Первой остановкой в этом городе стал государственный музей изобразительных искусств. Мало кто знает, но именно здесь были выявлены две картины Рубенса, которые передавались из Эрмитажа как копии.

«Акварель» - отличное место для отдыха Фото: Олег Галимов

«Акварель» - отличное место для отдыхаФото: Олег Галимов

Открытие мирового масштаба стало возможным благодаря реставрации и изучению картин в специальной лаборатории. Примечательно, что Эрмитаж не стал забирать картины к себе, а передал их музею Ирбита на постоянное хранение.

Теперь наш коллектив держит путь к местному музею мотоциклов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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