«Свершилось»: 1 июля откроют движение по Макаровскому мосту

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-27T09:41:53+03:00

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Автомобилисты Екатеринбурга ждут не дождутся 1 июля 2019 года. В этот день откроется движение по Макаровскому мосту, из-за ремонта которого город уже месяц стоит в пробках.

- Мы на завершающей стадии, - уверенно заявляет председатель комитета по строительству мэрии Николай Сметанин. – Движение откроем по одной полосе в каждом направлении. Движение пешеходов будет осуществляться по старому мосту. Это делается для того, чтобы разгрузить центральную часть города от транспорта. Пока же ремонтные работы на мосту продолжаться, в частности рабочие будут доделывать трамвайное полотно.

Пока на мосту будет действовать ограничения скорости до 20 км/ч. Ремонт продлится до октября.

ИСТОЧНИК KP.RU