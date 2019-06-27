«Свершилось»: 1 июля откроют движение по Макаровскому мосту
Автомобилисты Екатеринбурга ждут не дождутся 1 июля 2019 года. В этот день откроется движение по Макаровскому мосту, из-за ремонта которого город уже месяц стоит в пробках.
- Мы на завершающей стадии, - уверенно заявляет председатель комитета по строительству мэрии Николай Сметанин. – Движение откроем по одной полосе в каждом направлении. Движение пешеходов будет осуществляться по старому мосту. Это делается для того, чтобы разгрузить центральную часть города от транспорта. Пока же ремонтные работы на мосту продолжаться, в частности рабочие будут доделывать трамвайное полотно.
Пока на мосту будет действовать ограничения скорости до 20 км/ч. Ремонт продлится до октября.
ИСТОЧНИК KP.RU