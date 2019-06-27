2019-06-27T09:41:03+03:00
Общество

Подбит в неравной схватке с фашистами: на Урале полиция разыскивает родственников погибшего танкиста

Сотрудники правопорядка хотят передать им медаль «За отвагу»
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставил Валерий ГорелыхФото: предоставил Валерий Горелых
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В Свердловской области разыскивают родственников танкиста, который погиб в 1941 году под Московской областью. В ГУ МВД России по региону пояснили, что хотят передать близким людям героя медаль «За отвагу».

– Ищем младшего лейтенанта Анатолия Ильича Михайлова – уроженца Ленинграда. До войны работал слесарем-монтажником в артели «Металлстрой», персонал которой в 1941 году эвакуировали в Свердловскую область, – рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – Вместе с женой Александрой Федоровной, которая родилась в 1912 году, и дочерью Надеждой – 1939 года рождения, они переехали в деревню Волково Каменского района, в дом на улице Ленина, 7.

Михайлов сражался на танке КВ-1. Его подбили 28 ноября в деревне Рычково Истринского района Московской области. В 2005 году там установлен памятник погибшим танкистам.

– По некоторым сведениям, монумент изготовили на основе кормового листа танка. Этот фрагмент после взрыва улетел в огород к одному из жителей и пролежал там 64 года. Также во время раскопок нашли жетон с выгравированным личным номером офицера, – добавил Горелых. – Если кто-то знает о судьбе родственников героя, обратитесь по контактному телефону: 8-950-191-12-56. Эта информация очень важна для увековечивания памяти погибших за Родину танкистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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