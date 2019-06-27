2019-06-27T09:34:30+03:00
Общество

Свердловский судья перешел на работу в Верховный суд

Решение принято на заседании Совета Федерации
Лев ИСТОМИН
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Решение абсолютным большинством голосов поддержали российские сенаторыРешение абсолютным большинством голосов поддержали российские сенаторыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судья Свердловского областного суда Юрия Москаленко переходит на работу в Верховный суд РФ, где будет трудиться в судебной коллегии по гражданским делам.

Вопрос о назначении Москаленко на новую должность решился 26 июня на пленарном заседании Совета Федерации: за назначение проголосовали 146 сенаторов, 2 воздержались.

Юрий Москаленко до настоящего момента занимал должность председателя II состава судебной коллегии по гражданским делам II инстанции.

Справка

Родился в 1974 году в Свердловске, окончил Уральскую государственную юридическую академию. В прошлом году подучил второй квалификационный класс судьи. По профессии работает 22 года, из которых 13 лет судьей.

В 1996 году устроился на должность следователя в прокуратуре Свердловской области, позже занял должность старшего следователя, а с 2000 года – стал следователем по особо важным делам Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО. Десять лет назад указом президента Дмитрия Медведева назначен судьей Свердловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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