Свердловский судья перешел на работу в Верховный суд
Судья Свердловского областного суда Юрия Москаленко переходит на работу в Верховный суд РФ, где будет трудиться в судебной коллегии по гражданским делам.
Вопрос о назначении Москаленко на новую должность решился 26 июня на пленарном заседании Совета Федерации: за назначение проголосовали 146 сенаторов, 2 воздержались.
Юрий Москаленко до настоящего момента занимал должность председателя II состава судебной коллегии по гражданским делам II инстанции.
Справка
Родился в 1974 году в Свердловске, окончил Уральскую государственную юридическую академию. В прошлом году подучил второй квалификационный класс судьи. По профессии работает 22 года, из которых 13 лет судьей.
В 1996 году устроился на должность следователя в прокуратуре Свердловской области, позже занял должность старшего следователя, а с 2000 года – стал следователем по особо важным делам Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО. Десять лет назад указом президента Дмитрия Медведева назначен судьей Свердловского областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU